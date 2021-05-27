Такой сценарий не встретишь и в кино! В финале Лиги Европы всё решили пенальти от вратарей
Эмери — тренерище! Бывший тренер «Спартака» опять выиграл Лигу Европы.
Эмери — тренерище! Бывший тренер «Спартака» опять выиграл Лигу Европы.
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл Лигу Европы. Для Унаи Эмери это четвёртая победа в турнире, а
Перед матчем в Гданьске пострадали болельщики «Манчестер Юнайтед». Местные фанаты, обнаружив британцев в одном из баров, нарушили социальную дистанцию и слегка их помяли. Три человека получили травмы, но никто серьёзно не пострадал. Кстати, УЕФА разрешил заполнить стадион на 25%, так что финал Лиги Европы собрал около 10 тыс. зрителей. Поклонники «МЮ» и «Вильярреала» получили по две тысячи билетов.
Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйар остался в запасе, так как не смог полностью восстановиться от травмы голеностопа. Любопытная деталь по составу «Вильярреала»: в основе вышел аргентинец Херонимо Рульи — второй голкипер команды в Примере, но первый в Лиге Европы. Хотя было бы красиво, если бы Серхио Асенхо получил возможность выиграть трофей в воротах. Это стало бы наградой для 31-летнего испанца за желание играть в футбол, несмотря ни на что. Асенхо в ходе карьеры четыре раза рвал крестообразные связки колена.
Наш старый знакомый Эмери, конечно же, не собирался играть с «Манчестер Юнайтед» — едва ли не лучшей команды Европы по умению контратаковать — в классический испанский открытый футбол.
Тем не менее напряжение у штрафной «Вильярреала» было. «МЮ» прессинговал, а испанцы дважды оставались вдесятером
При этом команда Эмери достаточно спокойно выходила
Как только «Вильярреал» сам решил
Удивительная статистика к перерыву: «Вильярреал» заметно уступил по количеству передач на чужой половине (78:171) и на последней трети (29:126), зато выиграл по ударам — 5:3 (в створ — 1:1).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Во втором тайме Сульшер должен был поменять детали. Он, очевидно, понимал: «Вильярреал» читает всё, что предлагает его команда. Бруну Фернандеша, можно сказать, оставили без мяча (лишь 43 касания до гола «МЮ»: меньше только у Мэйсона Гринвуда и Эдинсона Кавани), а к кроссам от Аарона
Выручили два стандарта. Штрафной превратился в угловой, а после удара свободно подобравшего мяч Маркус Рашфорда «Манчестер Юнайтед» повезло с отскоком. VAR подтвердил — Эдинсон Кавани забивал по правилам.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На фоне утомлённости и после психологического удара в виде пропущенного мяча «Вильярреалу» стало труднее сдерживать «МЮ». Неудивительно, что вслед за первым голом команда Сульшера получила возможность забить второй. Эмери в этой ситуации мог отреагировать разве что заменами. Он выпустил Пако Алькасера, который одно время имел славу лучшего запасного Европы, поменял вообще все фланги. Логичный ход, ведь крайние игроки заметно «наелись», постоянно совершая рывки в узких 4−4−2.
Пожалуй, в этот отрезок игры бывший тренер «Спартака» достиг свой цели. Хотя в целом второй тайм остался за «МЮ». Манкунианцы нанесли 10 ударов (в створ — 1), тогда как «Вильярреал» — 3 (в створ — 0).
В 90 минут финалисты Лиги Европы не уложились. Видать, соскучились по футболу с болельщиками, поэтому решили растянуть удовольствие ещё на полчаса. Вообще складывалось впечатление, что поклонники «Вильярреала»
Пожалуй, ничья с серией пенальти стала самым справедливым исходом матча (удары в дополнительное время — 4:1 в пользу «Вильярреала», в створ — 0:0). Хотя одиннадцатиметровый едва не был назначен раньше, когда мяч на 115-й минуте попал в руку Фреду. Поставить одиннадцатиметровый за такое касание — значит, спровоцировать большой скандал. К счастью, Клеман Турпен напомнил, что VAR — всего лишь инструмент, а решения принимают судьи. Француз и принял адекватное решение.
Анатолий Романов