«Спартак» поздравил Эмери с победой в ЛЕ: «Жаль, что мы при нем не играли в Лиге Европы»
«Спартак» поздравил своего бывшего тренера Унаи Эмери с победой в Лиге Европы.
«Спартак» поздравил своего бывшего тренера Унаи Эмери с победой в Лиге Европы.
«Вильярреал» под руководством испанского специалиста обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10).
«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертой победой в Лиге Европы. Жаль, что наша команда при нем не играла в Лиге Европы», — написали в англоязычном твиттере «Спартака».
Эмери тренировал московский клуб в 2012 году.