Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
29.05
Манчестер Сити
Челси
Все события
Фоторепортажи
11«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы
26Сборная России на чемпионате мира-2021
08:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» поздравил Эмери с победой в ЛЕ: «Жаль, что мы при нем не играли в Лиге Европы»

«Спартак» поздравил своего бывшего тренера Унаи Эмери с победой в Лиге Европы.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Вильярреал» под руководством испанского специалиста обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» (1:1, по пенальти — 11:10).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Поздравляем нашего бывшего тренера Унаи Эмери с четвертой победой в Лиге Европы. Жаль, что наша команда при нем не играла в Лиге Европы», — написали в англоязычном твиттере «Спартака».

Эмери тренировал московский клуб в 2012 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вильярреал
1:1
По пенальти: 11:10Основное время: 1:1 (1:0)
Манчестер Юнайтед
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Первая «сухая» победа России на ЧМХ. Не допустили новую сенсацию
Сценарий для кино. В финале ЛЕ все решили пенальти от вратарей
Конец эпохи Малкина и Кросби. «Питтсбург» вылетел из плей-офф
Канаде надоело проигрывать на ЧМХ. У нее есть шансы на плей-офф
Победа Казахстана над немцами - возможный приговор для Канады
Россияне снова ведут «Тампу» к кубку. Они выбили «Флориду»
«Нам перекрыли дыхание»: что пишут в Дании о матче с Россией
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь