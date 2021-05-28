«Сити» дороже, «Челси» — удачливее? Сравниваем финалистов Лиги чемпионов
За последний месяц Тухель дважды обыграл Гвардиолу. Победит ли снова?
За последний месяц Тухель дважды обыграл Гвардиолу. Победит ли снова?
В субботу, 29 мая, на стадионе «Драгау» в Португалии состоится финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси». Изначально встреча должна была пройти на арене «Ататюрк» в Стамбуле, но Турция оказалась в «красной зоне» стран, нежелательных для посещения. Но есть и хорошая новость — спустя два года финал ЛЧ пройдёт при болельщиках. Власти Португалии согласовали квоту в 33% (16 500 зрителей).
Оба клуба проделали большой путь к трофею. Для «Манчестер Сити» это вообще первый в истории финал Лиги чемпионов, а главный тренер «Челси» Томас Тухель стал первым тренером, вышедшим в финал ЛЧ два раза подряд с разными командами. Сравниваем два английских клуба и вспоминаем их путь к финалу.
Общая стоимость состава: «Манчестер Сити» (€ 1,03 млрд) — «Челси» (€ 771,80 млн).
Самые дорогие игроки: «Манчестер Сити» (Стерлинг, € 100 млн) — «Челси» (Хаверц, € 70 млн).
Трансферы-2020/2021: «Манчестер Сити» (купили на € 169,30 млн, продали на € 61,65 млн) — «Челси» (купили на € 247,20 млн, продали на € 58,80 млн).
История встреч: 93 матча, 43 победы «Челси», 31 победа «Манчестер Сити», 19 ничьих. Разница мячей: 128−114 в пользу «Челси».
После весеннего карантина в 2020-м «Манчестер Сити» и «Челси» сыграли между собой четыре матча, три из которых завершились в пользу синих. Клуб Абрамовича победил в игре второго круга прошлого сезона (2:1), проиграл в первом круге текущего чемпионата (1:3), взял реванш во втором (2:1) и оказался сильнее в полуфинале Кубка Англии (1:0).
Тренерские дуэли: Пеп Гвардиола против «Челси» (18 матчей, 8 побед, 3 ничьих, 7 поражений) и Томаса Тухеля (7 матчей, 4 победы, 1 ничья, 2 поражения).
Томас Тухель против «Манчестер Сити» (2 матча, 2 победы) и Пепа Гвардиолы (7 матчей, 2 победы, 1 ничья, 4 поражения).
Важный факт: за прошедший месяц клубы дважды встречались друг с другом и в обеих играх сильнее был «Челси».
Средний возраст игроков: «Манчестер Сити» (27,2 года) — «Челси» (27,1 года).
Игроки национальных сборных: «Манчестер Сити» (20) — «Челси» (21).
Игроки молодёжных сборных: «Манчестер Сити» (0) — «Челси» (2).
Легионеры: «Манчестер Сити» (19) — «Челси» (20).
Команда Гвардиолы без проблем вышла с первого места из группы С («Порту, «Олимпиакос», «Марсель»). «Сити» набрал 16 очков из 18 возможных (обыграл всех и один раз сыграл вничью с «Порту») и в 1/8 финала встретился с мёнхенгладбахской «Боруссией». Немецкий клуб ничего не смог противопоставить «горожанам», уступив 0:4 по сумме двух матчей. Следом «Ман Сити» поджидал ещё один клуб из Германии — дортмундская «Боруссия». В обеих встречах англичане праздновали успех — 2:1 дома и на выезде.
Первая полуфинальная встреча с «ПСЖ» выдалась крайне тяжёлой для «горожан», но голы Де Брëйне и Мареза обеспечили им преимущество в домашнем матче. Дубль
Путь «Челси» был не таким простым. Синие вышли в
В полуфинале «Челси» встретился с «Реалом», который имеет огромный опыт в Лиге чемпионов. Но это не помешало команде Тухеля сохранить счёт 1:1 на выезде и лишить «сливочных» пространства на «Стэмфорд Бридж», забив два безответных мяча.
В тексте использовались данные Transfermarkt.
Павел Прохоров