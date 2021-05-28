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20:19 (мск), источник: Sport24

Гюндоган досрочно покинул тренировку «Манчестер Сити» за сутки до финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган досрочно покинул тренировку команды за сутки до финала Лиги чемпионов.

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Источник: Sport24

В субботу «Манчестер Сити» встретится с «Челси» в финале Лиги чемпионов, и ожидалось, что немец выйдет в стартовом составе «горожан». Однако главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле, вероятно, придется искать замену Гюндогану.

30-летний футболист покинул тренировку на стадионе «Драгау» в Порту и направился в раздевалку. По информации британских СМИ, Илкай почувствовал дискомфорт в бедре. Болельщикам «Сити» остается надеяться, что уход Гюндогана был просто мерой предосторожности. Клуб пока никак не комментирует произошедшее.

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