Гюндоган досрочно покинул тренировку «Манчестер Сити» за сутки до финала Лиги чемпионов

В субботу «Манчестер Сити» встретится с «Челси» в финале Лиги чемпионов, и ожидалось, что немец выйдет в стартовом составе «горожан». Однако главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле, вероятно, придется искать замену Гюндогану.

30-летний футболист покинул тренировку на стадионе «Драгау» в Порту и направился в раздевалку. По информации британских СМИ, Илкай почувствовал дискомфорт в бедре. Болельщикам «Сити» остается надеяться, что уход Гюндогана был просто мерой предосторожности. Клуб пока никак не комментирует произошедшее.