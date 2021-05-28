Гюндоган досрочно покинул тренировку «Манчестер Сити» за сутки до финала Лиги чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган досрочно покинул тренировку команды за сутки до финала Лиги чемпионов.
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган досрочно покинул тренировку команды за сутки до финала Лиги чемпионов.
В субботу «Манчестер Сити» встретится с «Челси» в финале Лиги чемпионов, и ожидалось, что немец выйдет в стартовом составе «горожан». Однако главному тренеру «Сити» Хосепу Гвардиоле, вероятно, придется искать замену Гюндогану.
30-летний футболист покинул тренировку на стадионе «Драгау» в Порту и направился в раздевалку. По информации британских СМИ, Илкай почувствовал дискомфорт в бедре. Болельщикам «Сити» остается надеяться, что уход Гюндогана был просто мерой предосторожности. Клуб пока никак не комментирует произошедшее.