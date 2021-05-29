Источник: Комитет УЕФА решил отменить правило выездного гола в еврокубках
Правило выездного гола в еврокубках может быть отменено.
Правило выездного гола в еврокубках может быть отменено.
По информации журналиста The Times Мартина Циглера, этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по клубным соревнованиям в пятницу. Члены комитета решили отметить правило выездного гола.
Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.
Правило выездного гола существует 56 лет. При равном счете после двух матчей преимущество и право выступить в следующем раунде турнира получает команда, которая забила больше голов на чужом поле.