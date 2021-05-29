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09:00 (мск), источник: Матч ТВ

Источник: Комитет УЕФА решил отменить правило выездного гола в еврокубках

Правило выездного гола в еврокубках может быть отменено.

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Источник: Reuters

По информации журналиста The Times Мартина Циглера, этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по клубным соревнованиям в пятницу. Члены комитета решили отметить правило выездного гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.

Правило выездного гола существует 56 лет. При равном счете после двух матчей преимущество и право выступить в следующем раунде турнира получает команда, которая забила больше голов на чужом поле.

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