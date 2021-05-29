Английские «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в финале Лиги чемпионов

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» и «Челси» по итогам прошедшего сезона чемпионата Англии заняли первое и четвертое места соответственно и уже гарантировали себе участие на групповой стадии главного европейского клубного турнира. Из-за этого путевка в Лигу чемпионов досталась «Бешикташу», который стал чемпионом Турции и должен был сыграть в квалификации турнира.

«Челси» в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб выиграл трофей в сезоне-2011/12, обыграв германскую «Баварию» (2:1), а в сезоне-2007/08 уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2), при этом в обоих случаях судьба трофея решалась в серии пенальти. «Манчестер Сити» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов. Самым титулованным клубом турнира является мадридский «Реал», на счету которого 13 побед.

Фоторепортаж Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет

Команды подходят к финалу в полных составах. Лучшим бомбардиром в составе «Челси» является французский нападающий Оливье Жиру, на счету которого шесть мячей в восьми играх Лиги чемпионов. У «Манчестер Сити» больше всего голов на счету Рияда Мареза (четыре гола в 11 встречах).

«Манчестер Сити» является девятым английским клубом, который сыграет в финале Лиги чемпионов (до сезона-1990/91 турнир назывался Кубок европейских чемпионов), это лучший показатель среди всех ассоциаций Старого Света. Ранее в решающих матчах играли «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Лидс», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла», «Арсенал». От Италии и Германии в решающих матчах турнира играли по шесть клубов. Это третий английский финал в истории Лиги чемпионов.

Встречу обслужит испанская судейская бригада во главе с Матеу Лаосом, его помощниками станут Пау Дэвис и Роберто Паломор, резервным арбитром назначен Карлос Гранде. Видеоассистентом рефери будет Алехандро Эрнандес, его помощниками — Хуан Мануера и Сниго Лопес, а также Павел Гил из Польши.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Челси» не пустил «Реал» в финал Лиги чемпионов

Путь к финалу

Оба клуба начали сезон с группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» с 16 очками в шести играх выиграл группу С, в которой также выступали португальский «Порту», греческий «Олимпиакос» и французский «Марсель».

В 1/8 финала «Манчестер Сити» по итогам двух матчей обыграл мёнхенгладбухскую «Боруссию» (2:0; 2:0), в четвертьфинале — дортмундскую «Боруссию» (2:1; 2:1), в полуфинале — французский ПСЖ (2:1; 1:0). Команду возглавляет Хосеп Гвардиола, который вывел команду в финал Лиги чемпионов впервые с 2011 года. Тогда «Барселона» под руководством испанца в решающем матче обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:1).

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов

«Челси» играл в группе Е с испанской «Севильей», российским «Краснодаром» и французским «Ренном». Подопечные Френка Лэмпарда, который на тот момент был главным тренером команды, выиграли группу с 14 очками после шести матчей. 26 января Лэмпарда сменил Томас Тухель. В плей-офф «Челси» прошел мадридский «Атлетико» (1:0; 2:0), «Порту» (2:0, 0:1) и «Реал» (1:1; 2:0).

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Финал, 29.05.2021, 22:00 Манчестер Сити - Челси -

Финал должен был пройти в Турции

Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле. Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику путешественников из 16 государств, включая Великобританию, предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, данное решение вступило в силу с 15 мая. Однако Турция попала в британский список стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции, из-за чего болельщики обоих клубов испытали бы проблемы с посещением игры.