FT: Владельцы финалистов ЛЧ потратили на трансферы €1,9 млрд с момента покупки клубов

Российский бизнесмен владеет лондонским клубом с 2003 года. В сезоне-2020/21 «Челси» израсходовал на укрепление состава более €256,5 млн евро, это примерно столько же, сколько «Барселона» и туринский «Ювентус» вместе взятые, которые занимают третье и четвертое места в рейтинге Лиги чемпионов по трансферным расходам соответственно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян, являющийся членом правящей династии эмирата Абу-Даби, приобрел контрольный пакет акций манчестерского клуба в 2008 году. «Манчестер Сити» в текущем сезоне инвестировал €174,9 млн в новых игроков, потратив, в частности, €68 млн на защитника Рубена Диаса из португальской «Бенфики» и €23 млн на полузащитника Феррана Торреса, забившего четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов. В то же время, например, германская «Боруссия» (Менхенгладбах), также выступавшая в этом сезоне в Лиге чемпионов, потратила всего €14 млн.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Финал, 29.05.2021, 22:00 Манчестер Сити - Челси -

Еще одной составляющей успеха англичан издание называет средний возраст футболистов «Манчестер Сити» и «Челси» — 27 лет. Игроки финалистов ЛЧ заметно моложе своих коллег из испанского «Реала», французского «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса», этому поспособствовали инвестиции в клубные академии.

«Челси» в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб выиграл трофей в сезоне-2011/12, обыграв германскую «Баварию», а в сезоне-2007/08 уступил «Манчестер Юнайтед», при этом в обоих случаях судьба трофея решалась в серии пенальти. «Манчестер Сити» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов. Самым титулованным клубом турнира является мадридский «Реал», на счету которого 13 побед.