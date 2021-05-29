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11:53 (мск), источник: ТАСС

FT: Владельцы финалистов ЛЧ потратили на трансферы €1,9 млрд с момента покупки клубов

ТАСС, 29 мая. Владельцы финалистов нынешнего розыгрыша футбольной Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Челси» шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян и Роман Абрамович потратили на клубы с моментов покупки в общей сложности €1,9 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Источник: AP 2021

Российский бизнесмен владеет лондонским клубом с 2003 года. В сезоне-2020/21 «Челси» израсходовал на укрепление состава более €256,5 млн евро, это примерно столько же, сколько «Барселона» и туринский «Ювентус» вместе взятые, которые занимают третье и четвертое места в рейтинге Лиги чемпионов по трансферным расходам соответственно.

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Шейх Мансур бин Зайд аль-Нехайян, являющийся членом правящей династии эмирата Абу-Даби, приобрел контрольный пакет акций манчестерского клуба в 2008 году. «Манчестер Сити» в текущем сезоне инвестировал €174,9 млн в новых игроков, потратив, в частности, €68 млн на защитника Рубена Диаса из португальской «Бенфики» и €23 млн на полузащитника Феррана Торреса, забившего четыре гола в шести матчах Лиги чемпионов. В то же время, например, германская «Боруссия» (Менхенгладбах), также выступавшая в этом сезоне в Лиге чемпионов, потратила всего €14 млн.

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Финал, 29.05.2021, 22:00

Манчестер Сити-Челси-

Еще одной составляющей успеха англичан издание называет средний возраст футболистов «Манчестер Сити» и «Челси» — 27 лет. Игроки финалистов ЛЧ заметно моложе своих коллег из испанского «Реала», французского «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса», этому поспособствовали инвестиции в клубные академии.

«Челси» в третий раз сыграет в финале Лиги чемпионов. Английский клуб выиграл трофей в сезоне-2011/12, обыграв германскую «Баварию», а в сезоне-2007/08 уступил «Манчестер Юнайтед», при этом в обоих случаях судьба трофея решалась в серии пенальти. «Манчестер Сити» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов. Самым титулованным клубом турнира является мадридский «Реал», на счету которого 13 побед.

«Манчестер Сити» является девятым английским клубом, который сыграет в финале Лиги чемпионов (до сезона-1990/91 турнир назывался Кубок европейских чемпионов), это лучший показатель среди всех ассоциаций Старого Света. Ранее в решающих матчах играли «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Лидс», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» и «Арсенал». От Италии и Германии в решающих матчах турнира играли по шесть клубов. Это третий английский финал в истории Лиги чемпионов, предыдущие проходили в 2008 и 2019 году.

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