Чеферин: Реформа Лиги чемпионов вызовет интерес у болельщиков

Реформа Лиги чемпионов была утверждена в апреле и начнет действовать с 2024 года.
«Предложенная нами система выглядит очень интересной. У болельщиков появится интерес наблюдать за Лигой чемпионов в новом формате, — сказал Чеферин. — Реформы принимаются в пользу больших и маленьких клубов. Все команды проведут больше матчей и за Лигой чемпионов станет интереснее следить».
Начиная с 2024 года, вместо группового этапа УЕФА планирует ввести вариант так называемой швейцарской системы. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16.
команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде.
Одно из четырех дополнительных мест в основном турнире Лиги чемпионов получит команда, занявшая третье место в чемпионате, чья ассоциация занимает пятое место в таблице коэффициентов УЕФА. Еще одна дополнительная путевка будет разыгрываться в квалификации чемпионского пути. Оставшиеся два места получат команды, имеющие самый высокий рейтинг УЕФА за последние пять лет из числа тех, кто не квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов, но пробился в квалификацию Лиги чемпионов, либо основную часть Лиги Европы и Лиги конференций.