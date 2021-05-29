Чеферин: Реформа Лиги чемпионов вызовет интерес у болельщиков

Реформа Лиги чемпионов была утверждена в апреле и начнет действовать с 2024 года.

«Предложенная нами система выглядит очень интересной. У болельщиков появится интерес наблюдать за Лигой чемпионов в новом формате, — сказал Чеферин. — Реформы принимаются в пользу больших и маленьких клубов. Все команды проведут больше матчей и за Лигой чемпионов станет интереснее следить».

Начиная с 2024 года, вместо группового этапа УЕФА планирует ввести вариант так называемой швейцарской системы. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, следующие 16.

команд будут бороться за попадание в эту стадию в дополнительном раунде.