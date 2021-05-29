УЕФА определил 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21
Команда технических наблюдателей УЕФА определила 10 лучших голов сезона-2020/21 Лиги Европы.
Команда технических наблюдателей УЕФА определила 10 лучших голов сезона-2020/21 Лиги Европы.
Среди 10 лучших голов оказались результативные удары Диого Гонсалвеша из «Бенфики», Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Риккардо Калафьори («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»), Харри Уинкса, Лукаса Моура, Деле Алли (все — «Тоттенхэм»), Мислава Оршича («Динамо» З), Паулиньо («Брага»).
Первое место УЕФА отдал Кемару Руфу из «Рейнджерс», который поразил ворота «Стандарда».