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18:23 (мск), источник: Sport24

УЕФА определил 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21

Команда технических наблюдателей УЕФА определила 10 лучших голов сезона-2020/21 Лиги Европы.

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Среди 10 лучших голов оказались результативные удары Диого Гонсалвеша из «Бенфики», Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Риккардо Калафьори («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»), Харри Уинкса, Лукаса Моура, Деле Алли (все — «Тоттенхэм»), Мислава Оршича («Динамо» З), Паулиньо («Брага»).

Первое место УЕФА отдал Кемару Руфу из «Рейнджерс», который поразил ворота «Стандарда».

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