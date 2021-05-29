Тухель пародирует Гвардиолу перед игроками «Челси»

Немецкий специалист спародировал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, изобразив его эмоциональное общение с игроками. Заметив, что его снимают, Тухель улыбнулся и помахал журналистам.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, однако УЕФА решил перенести финальный матч турнира в Португалию.