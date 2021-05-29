«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч финала ЛЧ
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА 29 мая.
Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА 29 мая.
Встреча пройдет в Порту (Португалия) и начнется в 22.00 (мск).
Украинский футболист Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут в составе команды Хосепа Гвардиолы.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, де Брейне, Стерлинг — Махрез, Фоден, Бернарду Силва.
Стартовый состав «Челси»: Менди — Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта — Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц — Вернер.