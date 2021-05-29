Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
23.05
Севилья
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
23.05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
23.05
Сент-Этьен
Дижон
01
Футбол. Зарубежный
23.05
Ренн
Ним
20
Футбол. Еврокубки
26.05
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
П 11:10
11
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России выиграла первый матч на ЧМ у сборной Чехии
14Звездный вечер бокса Басты: как это было
20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на матч финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА 29 мая.

Наверх

Встреча пройдет в Порту (Португалия) и начнется в 22.00 (мск).

Украинский футболист Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут в составе команды Хосепа Гвардиолы.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко — Гюндоган, де Брейне, Стерлинг — Махрез, Фоден, Бернарду Силва.

Стартовый состав «Челси»: Менди — Чилуэлл, Рюдигер, Тиагу Силва, Аспиликуэта — Канте, Маунт, Жоржинью, Джеймс, Хаверц — Вернер.

 Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира
Шпагат на пляже в бикини. Что вытворяют российские спортсменки на отдыхе
Россия стала лидером группы на ЧМ! Наши сломили Швейцарию
Кто из сборной России может «продать» себя на Евро
Казахстан установил национальный рекорд и возглавил группу ЧМХ
Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМХ
При каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМХ
УЕФА определил 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2020/21
«Брентфорд» впервые с 1947 года сыграет в АПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь