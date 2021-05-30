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00:40 (мск), источник: Sports.Ru

«Челси» выбил «Зенит» из первой корзины ЛЧ — придется стартовать аж из третьей

Разочарование.

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После победы «Челси» сформировался основной состав участников Лиги чемпионов-2021/22. Результат финала напрямую влиял на «Зенит» — все сложилось не в пользу нашего клуба.

  • Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг»
  • Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Д
  • Корзина 3: «Порту», «Аякс», «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Зенит»
  • Корзина 3 или 4: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге»
  • Корзина 4: «Милан», «Вольфсбург»
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• «Зенит» мог бы быть в первой корзине, если бы победил «Сити», потому что тогда бы там освободилось чемпионское место: команда Пепа там уже как чемпион Англии и так, в случае победы в ЛЧ последняя строчка перешла бы команде из лиги с седьмого места в таблице коэффициентов — это Россия. Но этот слот занял сам «Челси», поэтому клуб из РПЛ упал на позицию, соответствующую клубному рейтингу — в третью корзину.

• «Спартак», если доберется до группы, точно будет в четвертой корзине — коэффициент москвичей чуть выше, чем у «Вольфсбурга», с такими цифрами и близко нет шансов на более приятное расположение при жеребьевке.

• Сильнейшие по клубному коэффициенту, кто вынужден проходить отбор — донецкий «Шахтер», они идут сразу за «Порту» и «Аяксом», выше «Лейпцига» с «Аталантой». Пройдут по нечемпионскому пути, точно будут в третьей корзине.

Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа, первый тур проведут 14—15 сентября. Следующий сезон — возвращение к привычному: два матча во второй половине сентября, пара туров на стыке октября-ноября и развязка в начале декабря. Забыли про бешеный ритм осени-2020, нас ждут еще три сезона классики до перехода на швейцарскую систему и 36 команд.

Варианты первого соперника «Спартака» узнаем 16 июля, играть третий квалификационный раунд ¾ и 10 августа. Возможные варианты сейчас: «Бенфика», «Монако» (оба стартуют одновременно с москвичами), «Селтик», «Мидтьюлланд», «Рапид» и «Галатасарай» (начинают раньше). Дальше — второй шаг в группу: 17/18 и 24/25 августа раунд плей-офф.

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