«Челси» выбил «Зенит» из первой корзины ЛЧ — придется стартовать аж из третьей

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После победы «Челси» сформировался основной состав участников Лиги чемпионов-2021/22. Результат финала напрямую влиял на «Зенит» — все сложилось не в пользу нашего клуба.

Корзина 1: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг»

Корзина 2: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Д

Корзина 3: «Порту», «Аякс», «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Зенит»

Корзина 3 или 4: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге»

Корзина 4: «Милан», «Вольфсбург»

• «Зенит» мог бы быть в первой корзине, если бы победил «Сити», потому что тогда бы там освободилось чемпионское место: команда Пепа там уже как чемпион Англии и так, в случае победы в ЛЧ последняя строчка перешла бы команде из лиги с седьмого места в таблице коэффициентов — это Россия. Но этот слот занял сам «Челси», поэтому клуб из РПЛ упал на позицию, соответствующую клубному рейтингу — в третью корзину.

• «Спартак», если доберется до группы, точно будет в четвертой корзине — коэффициент москвичей чуть выше, чем у «Вольфсбурга», с такими цифрами и близко нет шансов на более приятное расположение при жеребьевке.

• Сильнейшие по клубному коэффициенту, кто вынужден проходить отбор — донецкий «Шахтер», они идут сразу за «Порту» и «Аяксом», выше «Лейпцига» с «Аталантой». Пройдут по нечемпионскому пути, точно будут в третьей корзине.

Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа, первый тур проведут 14—15 сентября . Следующий сезон — возвращение к привычному: два матча во второй половине сентября, пара туров на стыке октября-ноября и развязка в начале декабря. Забыли про бешеный ритм осени-2020, нас ждут еще три сезона классики до перехода на швейцарскую систему и 36 команд.