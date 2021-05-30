«Челси» выбил «Зенит» из первой корзины ЛЧ — придется стартовать аж из третьей
Разочарование.
Разочарование.
После победы «Челси» сформировался основной состав участников Лиги чемпионов-2021/22. Результат финала напрямую влиял на «Зенит» — все сложилось не в пользу нашего клуба.
• «Зенит» мог бы быть в первой корзине, если бы победил «Сити», потому что тогда бы там освободилось чемпионское место: команда Пепа там уже как чемпион Англии и так, в случае победы в ЛЧ последняя строчка перешла бы команде из лиги с седьмого места в таблице коэффициентов — это Россия. Но этот слот занял сам «Челси», поэтому клуб из РПЛ упал на позицию, соответствующую клубному рейтингу — в третью корзину.
• «Спартак», если доберется до группы, точно будет в четвертой корзине — коэффициент москвичей чуть выше, чем у «Вольфсбурга», с такими цифрами и близко нет шансов на более приятное расположение при жеребьевке.
• Сильнейшие по клубному коэффициенту, кто вынужден проходить отбор — донецкий «Шахтер», они идут сразу за «Порту» и «Аяксом», выше «Лейпцига» с «Аталантой». Пройдут по нечемпионскому пути, точно будут в третьей корзине.
Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа, первый тур проведут
Варианты первого соперника «Спартака» узнаем 16 июля, играть третий квалификационный раунд ¾ и 10 августа. Возможные варианты сейчас: «Бенфика», «Монако» (оба стартуют одновременно с москвичами), «Селтик», «Мидтьюлланд», «Рапид» и «Галатасарай» (начинают раньше). Дальше — второй шаг в группу: 17/18 и 24/25 августа раунд