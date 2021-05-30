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14:02 (мск), источник: Sport24

У Де Брейне диагностирован перелом носа и глазницы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о своем состоянии после финального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

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Бельгиец получил травму в столкновении с Антонио Рюдигером и не смог продолжить встречу.

«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы.

Мой диагноз — перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним результатом, но мы вернемся, — написал Де Брейне в твиттере.

Манчестер Сити
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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