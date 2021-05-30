У Де Брейне диагностирован перелом носа и глазницы
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о своем состоянии после финального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о своем состоянии после финального матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
Бельгиец получил травму в столкновении с Антонио Рюдигером и не смог продолжить встречу.
«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы.
Мой диагноз — перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Все еще разочарован вчерашним результатом, но мы вернемся, — написал Де Брейне в твиттере.