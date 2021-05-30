Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в ЛЧ: Питер вылетел в третью корзину и получит в группе топ-клубы

«Спартак» узнает соперника по 3-му квалификационному раунду 19 июля, а если пройдет дальше, то будет ждать 2 августа, когда определится, с кем красно-белые встретятся в раунде плей-офф. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.