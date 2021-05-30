Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в ЛЧ: Питер вылетел в третью корзину и получит в группе топ-клубы
Все расклады перед жеребьевкой.
Все расклады перед жеребьевкой.
После вчерашнего финала окончательно сформировались составы 1-й и 2-й корзин при жеребьевке Лиги чемпионов — 2021/22.
1 корзина: «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Вильярреал», «Бавария», «Лилль», «Спортинг», «Интер».
2 корзина: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд.
Что это означает:
«Спартак» узнает соперника по 3-му квалификационному раунду 19 июля, а если пройдет дальше, то будет ждать 2 августа, когда определится, с кем