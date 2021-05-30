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16:17 (мск), источник: Sport24

Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в ЛЧ: Питер вылетел в третью корзину и получит в группе топ-клубы

Все расклады перед жеребьевкой.

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После вчерашнего финала окончательно сформировались составы 1-й и 2-й корзин при жеребьевке Лиги чемпионов — 2021/22.

1 корзина: «Манчестер Сити», «Челси», «Атлетико», «Вильярреал», «Бавария», «Лилль», «Спортинг», «Интер».

2 корзина: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд.

Что это означает:

  • Победа «Челси» выбила «Зенит» в третью корзину. Если бы в финале победил «Манчестер Сити», то у команды Гвардиолы было бы сразу две путевки в первую корзину (как чемпион Англии и победитель прошлого турнира), но последний слот забрал «Челси», и питерцы проходили лишь по клубному рейтингу, а также месту РПЛ в классификации УЕФА, где мы выпали из топ-6.
  • Помимо «Зенита», в третьей корзине также «Боруссия», «Аякс», «Лейпциг», «Аталанта» и «Порту». А также, если пробьются в групповой этап — «Шахтер», «Бенфика» и «Зальцбург».
  • «Бешикташ», киевское «Динамо» и «Брюгге» попадут либо в третью, либо в четвертую корзины.
  • «Милан» и «Вольфсбург» — точно в четвертой. Компанию им может составить «Спартак» — если пройдет квалификацию. Там красно-белые могут попасть на «Бенфику» и «Монако», которые тоже стартуют с 3-го раунда, а также победителем пары с участием «Селтика», где возможные варианты: «Галатасарай», «Рапид», «Мидтьюлланн».
  • Для «Зенита» на текущий момент лучший и худшие расклады в группе выглядят так. Группа смерти: «Бавария», «Реал», «Милан». Группа жизни: «Спортинг», «Боруссия» Д, «Славия» (если попадет в ЛЧ).

«Спартак» узнает соперника по 3-му квалификационному раунду 19 июля, а если пройдет дальше, то будет ждать 2 августа, когда определится, с кем красно-белые встретятся в раунде плей-офф. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Манчестер Сити
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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