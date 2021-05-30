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17:42 (мск), источник: ТАСС

Чеферин: «Реал», «Ювентус» и «Барселона» выступают против сотен других клубов

ТАСС, 30 мая. Руководители испанских футбольных клубов «Реал» и «Барселона», а также итальянского «Ювентуса» выступают против сотен других команд, поддерживая проект Суперлиги. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, комментарий которого приводит «Газета.Ru» с ссылкой на Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2021

Во вторник УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении клубов по подозрению в нарушении нормативно-правовой базы организации. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги 12 клубами.

«Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трех клубов против сотен других, правильный подход — диалог, — сказал Чеферин. — Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроем».

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

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