Чеферин: «Реал», «Ювентус» и «Барселона» выступают против сотен других клубов

Во вторник УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении клубов по подозрению в нарушении нормативно-правовой базы организации. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги 12 клубами.

«Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трех клубов против сотен других, правильный подход — диалог, — сказал Чеферин. — Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроем».