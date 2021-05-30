Чеферин: «Реал», «Ювентус» и «Барселона» выступают против сотен других клубов

Во вторник УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении клубов по подозрению в нарушении нормативно-правовой базы организации. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию Суперлиги 12 клубами.
«Они не должны парализовывать футбол своими действиями. Странно читать пресс-релизы этих трех клубов против сотен других, правильный подход — диалог, — сказал Чеферин. — Они должны сказать, хотят они вернуться или нет. Хотят играть в Суперлиге? Пускай играют там втроем».
19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.