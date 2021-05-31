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12:29 (мск), источник: Sports.Ru

«Кайрат» в квалификации ЛЧ могут сыграть с солигорским «Шахтером», «Маккаби» из Хайфы или «Буде-Глимтом»

Определились команды, которые могут попасться «Кайрату» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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Источник: Sports.Ru

Алматинский клуб встретится с одной из следующих команд: «Рига», «ХИК», «Линфилд», солигорский «Шахтер», «Фола» из Эша, бакинский «Нефтчи», «Маккаби» из Хайфы, «Шэмрок Роверс», «Валюр», «Мура», «Теута», «Борац» из Бани-Луки, «Хамрун Спартанс», «Буде-Глимт» и «Коннас-Ки Номадс».

«Кайрат» будет сеяной командой, в случае победы в предварительном раунде «Интер» из Эскальдеса и «Фольгоре» могут стать соперниками алматинцев.

Соперник «Кайрата» определится в результате жеребьевки 15 июня.

Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 6 или 7 июля, ответная встреча пройдет 13 или 14 июля.

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