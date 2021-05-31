«Кайрат» в квалификации ЛЧ могут сыграть с солигорским «Шахтером», «Маккаби» из Хайфы или «Буде-Глимтом»
Определились команды, которые могут попасться «Кайрату» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Определились команды, которые могут попасться «Кайрату» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Алматинский клуб встретится с одной из следующих команд: «Рига», «ХИК», «Линфилд», солигорский «Шахтер», «Фола» из Эша, бакинский «Нефтчи», «Маккаби» из Хайфы, «Шэмрок Роверс», «Валюр», «Мура», «Теута», «Борац» из
«Кайрат» будет сеяной командой, в случае победы в предварительном раунде «Интер» из Эскальдеса и «Фольгоре» могут стать соперниками алматинцев.
Соперник «Кайрата» определится в результате жеребьевки 15 июня.
Первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 6 или 7 июля, ответная встреча пройдет 13 или 14 июля.