От столицы до Актобе. Футболисты «Челси», которые приезжали в Казахстан
Теперь они красуются с кубком Лиги чемпионов.
Теперь они красуются с кубком Лиги чемпионов.
Лондонский «Челси», завоевав титул Лиги чемпионов УЕФА, по праву считается лучшей командой Европы этого сезона. При всем уважении к внутренним чемпионатам и другим соревнованиям, Лига чемпионов всегда оценивалась выше. В составе «синих» собраны игроки мирового класса, а некоторые из них даже приезжали в Казахстан. Именно таких футболистов вспомнил и перечислил в этом материале корреспондент Vesti.kz.
Больше остальных о Казахстане знает защитник лондонцев Курт Зума. Он не просто приезжал в
В сентябре 2014 года Курт приезжал в Казахстан в статусе капитана молодежной сборной Франции на матч отборочного цикла Евро U-21. Он помог своей команде одержать выездную разгромную победу со счетом 5:1, проведя на поле всю встречу.
Спустя шесть с половиной лет, в марте 2021 года, Зума прилетел в столицу Казахстана на матч отборочного цикла чемпионата мира-2022. Он провел на поле 90 минут и помог команде сохранить свои ворота в неприкосновенности — 2:0.
Вместе с Зума в марте этого года в
Другой нападающий «синих» Тэмми Абрахам приезжал в Казахстан в октябре 2016 года. Это был матч между молодежными сборными Казахстана и Англии в рамках отбора на Евро. Гости победили благодаря раннему голу Демарая Грея, а Абрахам заменил именно его на 85-й минуте противостояния. Эта игра проходила в Актобе.
23-летний Абрахам на поле в финале Лиги чемпионов не вышел.
Летом 2017 года в Алматы приезжал датский оборонец «Челси» Андреас Кристенсен. В матче отбора на чемпионат мира датчане одержали выездную победу — 3:1. Правда, Андреас остался на скамейке запасных. Зато Кристенсен сыграл в финале Лиги чемпионов, пусть и не без вынужденной замены. Уже на 39-й минуте встречи Андреас заменил травмированного Тьяго Силву.
Отметим, что приехать в Казахстан мог и лучший игрок финала Лиги чемпионов Н’Голо Канте. Французский полузащитник — основной игрок национальной сборной, но в марте этого года он был вынужден пропустить выезд в
В составе «Манчестер Сити» аж семь футболистов, которые приезжали в Казахстан. Среди них: Эмерик Ляпорт, Эдерсон, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Эрик Гарсия, Ферран Торрес и Родри.
Напомним, что финал Лиги чемпионов прошел в субботу, 29 мая, в Порту (Португалия). «Челси» победил «Манчестер Сити» благодаря голу Кая Хаверца — 1:0.
Димаш Тулегенов