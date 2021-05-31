УЕФА представил сборную лучших игроков сезона Лиги чемпионов

В состав вошли вратари — Тибо Куртуа («Реал», Испания), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Эдуар Менди («Челси», Англия), защитники — Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Бен Чиллуэл (все — «Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Давид Алаба («Бавария», Германия), полузащитники — Жоржиньо, Мэйсон Маунт, Н'Голо Канте (все — «Челси»), Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган, Фил Фоден (все — «Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту», Португалия), нападающие — Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд, Германия), Килиан Мбаппе, Неймар (оба — ПСЖ, Франция), Роберт Левандовский («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Лионель Месси («Барселона», Испания).