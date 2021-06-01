Сколько получат «Тобол», «Астана» и «Шахтер» за участие в Лиге конференций. Объявлены премиальные

Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил суммы премиальных клубам за попадание в каждый из раундов Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Moldfootball.

Казахстан в новом туре представят три клуба: «Тобол», «Астана» и «Шахтер». Все они начнут борьбу со второго квалификационного раунда.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--baf98703e2f776d377b6" data-vnd="baf98703e2f776d377b6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=baf98703e2f776d377b6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Каждый из них получит по 100 000 евро за участие в каждом раунде. Также клубы получат определенные компенсационные суммы за вылет из каждого раунда по следующей формуле:

вылет из первого квалификационного раунда: 150 000 евро;

вылет из второго квалификационного раунда: 350 000 евро;

вылет из третьего квалификационного раунда: 550 000 евро;

вылет из плей-офф: 750 000 евро.