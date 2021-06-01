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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько получат «Тобол», «Астана» и «Шахтер» за участие в Лиге конференций. Объявлены премиальные

Соперники станут известны в июне.

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Источник: Reuters

Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил суммы премиальных клубам за попадание в каждый из раундов Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Moldfootball.

Казахстан в новом туре представят три клуба: «Тобол», «Астана» и «Шахтер». Все они начнут борьбу со второго квалификационного раунда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каждый из них получит по 100 000 евро за участие в каждом раунде. Также клубы получат определенные компенсационные суммы за вылет из каждого раунда по следующей формуле:

  • вылет из первого квалификационного раунда: 150 000 евро;
  • вылет из второго квалификационного раунда: 350 000 евро;
  • вылет из третьего квалификационного раунда: 550 000 евро;
  • вылет из плей-офф: 750 000 евро.

Таким образом, казахстанские клубы заработают минимум 450 тысяч евро в случае вылета на старте турнира.

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