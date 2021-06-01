Сколько получат «Тобол», «Астана» и «Шахтер» за участие в Лиге конференций. Объявлены премиальные
Соперники станут известны в июне.
Соперники станут известны в июне.
Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил суммы премиальных клубам за попадание в каждый из раундов Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Moldfootball.
Казахстан в новом туре представят три клуба: «Тобол», «Астана» и «Шахтер». Все они начнут борьбу со второго квалификационного раунда.
Каждый из них получит по 100 000 евро за участие в каждом раунде. Также клубы получат определенные компенсационные суммы за вылет из каждого раунда по следующей формуле:
Таким образом, казахстанские клубы заработают минимум 450 тысяч евро в случае вылета на старте турнира.