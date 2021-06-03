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18:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суперкубок УЕФА пройдет в Белфасте

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что местом проведения матча за Суперкубок УЕФА остается Белфаст.

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Источник: AFP 2021

Об этом говорится в заявлении на сайте Футбольной ассоциации Северной Ирландии.

Ранее СМИ сообщали, что игру могут перенести в Стамбул в качестве компенсации турецкой стороне за то, что финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Порту.

«После недавних спекуляций о переносе игры в Стамбул УЕФА сегодня подтвердил, что матч за Суперкубок УЕФА между лондонским “Челси” и испанским “Вильярреалом” состоится в Белфасте», — говорится в заявлении.

«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами из УЕФА по этому вопросу, и после этих обсуждений мы очень рады, что они подтвердили, что игра остается в Белфасте», — сказал исполнительный директор ирландской ассоциации Патрик Нельсон.

В матче, который состоится 11 августа, сыграют победитель Лиги чемпионов «Челси» и победитель Лиги Европы «Вильярреал».

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