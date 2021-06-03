Суперкубок УЕФА пройдет в Белфасте
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что местом проведения матча за Суперкубок УЕФА остается Белфаст.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что местом проведения матча за Суперкубок УЕФА остается Белфаст.
Об этом говорится в заявлении на сайте Футбольной ассоциации Северной Ирландии.
Ранее СМИ сообщали, что игру могут перенести в Стамбул в качестве компенсации турецкой стороне за то, что финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Порту.
«После недавних спекуляций о переносе игры в Стамбул УЕФА сегодня подтвердил, что матч за Суперкубок УЕФА между лондонским “Челси” и испанским “Вильярреалом” состоится в Белфасте», — говорится в заявлении.
«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами из УЕФА по этому вопросу, и после этих обсуждений мы очень рады, что они подтвердили, что игра остается в Белфасте», — сказал исполнительный директор ирландской ассоциации Патрик Нельсон.
В матче, который состоится 11 августа, сыграют победитель Лиги чемпионов «Челси» и победитель Лиги Европы «Вильярреал».