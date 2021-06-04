Самый красивый гол в Лиге чемпионов 2020/21 забил нападающий «Порту»: видео

Автором самого красивого гола был признан иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми, которому удался потрясающий и точный удар ножницами в гостевом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси» в компенсированное ко второму тайму время.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EA_xbvpHB-o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тот матч завершился победой «Порту» со счетом 1:0, но в полуфинал вышел «Челси» благодаря победе в первом матче в гостях со счетом 2:0.