Самый красивый гол в Лиге чемпионов 2020/21 забил нападающий «Порту»: видео
УЕФА подвел итоги голосования за самый красивый гол в завершившемся сезоне Лиги чемпионов. В голосовании на официальном сайте УЕФА приняли участие более 1,3 млн болельщиков.
УЕФА подвел итоги голосования за самый красивый гол в завершившемся сезоне Лиги чемпионов. В голосовании на официальном сайте УЕФА приняли участие более 1,3 млн болельщиков.
Автором самого красивого гола был признан иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми, которому удался потрясающий и точный удар ножницами в гостевом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси» в компенсированное ко второму тайму время.
Тот матч завершился победой «Порту» со счетом 1:0, но в полуфинал вышел «Челси» благодаря победе в первом матче в гостях со счетом 2:0.
«Челси» в итоге стал и победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» — 1:0.