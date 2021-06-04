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16:42 (мск), источник: Sport24

Самый красивый гол в Лиге чемпионов 2020/21 забил нападающий «Порту»: видео

УЕФА подвел итоги голосования за самый красивый гол в завершившемся сезоне Лиги чемпионов. В голосовании на официальном сайте УЕФА приняли участие более 1,3 млн болельщиков.

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Автором самого красивого гола был признан иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми, которому удался потрясающий и точный удар ножницами в гостевом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси» в компенсированное ко второму тайму время.

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Тот матч завершился победой «Порту» со счетом 1:0, но в полуфинал вышел «Челси» благодаря победе в первом матче в гостях со счетом 2:0.

«Челси» в итоге стал и победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» — 1:0.

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