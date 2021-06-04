Суперкубок УЕФА будет разыгран 11 августа в Белфасте

Об этом сообщает лондонский клуб в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок УЕФА может пройти в Стамбуле, так как турецкий город из-за ситуации с пандемией не смог принять два последних финала Лиги чемпионов.