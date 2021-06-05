Не пустил «Спартак» в финал ЛЧ, взял «Золотой мяч» — и вдруг пропал. Где теперь Папен

1989 год. Финал Кубка Франции. У полузащитника монегасков впереди сразу три опции развития атаки, но он медлит и разворачивается к своим воротам в надежде отдать передачу назад. Арсен Венгер, тренер «Монако», вскакивает с кресла и старается докричаться до своего подопечного, но уже слишком поздно. Готовые к сверхактивному прессингу полузащитники в бело-голубых цветах марсельского «Олимпика», словно акулы, вгрызаются в мяч. Он отобран и уже через долю секунды оказывается в ногах техничного нападающего. Всего три касания и одно ложное движение помогают ему раскачать последнего защитника в красном. Четвёртое касание — искусный удар в дальний угол. Посланный низом мяч проскальзывает 20 метров по траве «Парк де Пранс», ударяется о штангу и отскакивает в ворота. Сотворивший очередной шедевр нападающий «Олимпика» Жан-Пьер Папен бежит праздновать своей первый из трёх забитых им в этот день мячей…

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4422322cbce392729045" data-vnd="4422322cbce392729045" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4422322cbce392729045" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Манеру игры невысокого и очень пластичного француза описать довольно тяжело; настоящий универсал, он каждый раз представал перед болельщиком в новом неожиданном виде: мог обыграть троих на фланге и вбежать в штрафную; отдать грамотную передачу верхом; отыграться с партнёром, выведя его на ударную позицию. Грубо говоря, скоростью принятия решений он напоминает Мбаппе, а невероятным хлёстким ударом из любой возможной позиции — Крауча. Главное, чем запоминается Папен, — неугасающий «инстинкт убийцы», он каждый раз находился в нужной для обострения позиции, за что был невероятно любим болельщиками Марселя.



Начав карьеру во втором французском дивизионе, нападающий довольно быстро зарекомендовал себя в качестве машины по забиванию голов. Год с «Брюгге» в чемпионате Бельгии (20 забитых мячей) лишь подтвердил безошибочность выбора скаутов «Олимпика». Новый сезон Жан-Пьер начинал в бело-голубых цветах команды с юга Франции. Трансфер однозначно окупился. В Марселе нападающий пять лет подряд признавался лучшим бомбардиром чемпионата и трижды — лучшим голеадором Кубка европейских чемпионов. Став четырёхкратным чемпионом страны и почти в одиночку взяв кубок Франции 1989 года, Папен сделался настоящим символом клуба второй половины 80-х.

Нашему болельщику курчавый форвард запомнился по знаменитой еврокампании «Спартака» 1990/1991. Французы выиграли полуфинал суммарно 5:2, один из голов в ворота Станислава Черчесова — в активе Папена.

Единственным отрицательным аспектом в, казалось бы, идеальном периоде карьеры французского нападающего стал проигранный по пенальти финал Кубка чемпионов с «Црвеной Звездой». Позже игрок вспоминал о нём как о самом трагичном эпизоде карьеры.

Тем не менее в тот же год Папен получает «Золотой мяч» и отправляется на повышение в «Милан». В Италии, однако, нападающий проигрывает конкуренцию сильнейшим игрокам своего времени. В «Милане» тех лет на его позиции феерично выступал Марко ван Бастен. Повлиял на частоту попадания в стартовый состав и лимит на легионеров. За два сезона Папен не стал основной фигурой, но всё же успел забить 31 мяч.



Закат яркой звезды начался с сезона-1993/1994. После не самого успешного второго года в Милане (Папен жаловался не только на игровое время, но и на оборонительный стиль команды, заставляющий его опускаться ниже) он уходит в «Баварию». Сказалась на карьере и болезнь дочери, которой футболист стал уделять всё свободное время. Забив в Германии всего шесть мячей, он вернулся во Францию, в команды рангом значительно ниже того великого «Марселя».

Команда Марсель

После окончания карьеры Папен посвятил себя помощи детям-инвалидам, создал ассоциацию «Девять сердец». В 2004-м Жан-Пьер подписал свой первый тренерский контракт. Возглавлял «Страсбур», «Ланс», «Шатору», «Бассен д’Аркашон». После сделал пятилетний перерыв, работая консультантом и ведущим на ТВ. В преддверии ЧМ-2018 Папен даже дал несколько интервью российским газетам. Только в прошлом году обладатель «Золотого мяча» вернулся к тренерству, возглавив клуб четвёртого французского дивизиона «С’Шартр».



Почему имя Жана-Пьера Папена — звезды, лучшего бомбардира своего времени — не всплывает в медиапространстве так же часто, как того же ван Бастена или Баджо? На то видится несколько объективных причин:



— уровень французского чемпионата недооценивают, а в сильнейшем на тот момент итальянском первенстве форвард не закрепился;.

— не самая запоминающаяся игра за сборную. Поколение Папена смогло занять только третье место на чемпионате мира в Мексике, пропустив несколько Евро. На легендарный для Франции чемпионат-1998 форвард уже не попал. За сборную он успел сыграть 54 игры и забить 30 мячей;.

— Папен слишком мало лет провёл на высоком уровне. Сверкнув на протяжении 5−7 сезонов, форвард до обидного быстро потух, не успев засесть в памяти масс за пределами родной страны.

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Разумеется, футболист не забыт. В России, например, его имя носит популярный фристайлер Денис Попков. Из-за схожести в манере игры и созвучности фамилий Дениса ещё в детстве прозвали Папеном, и псевдоним он решил оставить. Сейчас русский Папен — один из самых популярных представителей уличного футбола в Европе. Выбор псевдонима понятен не всем его зрителям, Дениса часто спрашивают: «Кто такой Папен?» Он терпеливо объясняет, рассказывая историю о легендарном нападающем.

В памяти людей, заставших его игру, Жан-Пьер останется универсальным, умным и бесстрашным нападающим, способным обыграть троих соперников и прошить вратаря сильнейшей пушкой. Нет сомнений, что в академии марсельского «Олимпика» показывают записи игры Папена, используя его как ролевую модель для молодого поколения. Если для остального мира Жан-Пьер пропал с радаров, то для «Марселя» он был и навсегда останется легендой.