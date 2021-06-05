Не пустил «Спартак» в финал ЛЧ, взял «Золотой мяч» — и вдруг пропал. Где теперь Папен
Как взошла и почему так быстро закатилась звезда классного нападающего.
Как взошла и почему так быстро закатилась звезда классного нападающего.
1989 год. Финал Кубка Франции. У полузащитника монегасков впереди сразу три опции развития атаки, но он медлит и разворачивается к своим воротам в надежде отдать передачу назад. Арсен Венгер, тренер «Монако», вскакивает с кресла и старается докричаться до своего подопечного, но уже слишком поздно. Готовые к сверхактивному прессингу полузащитники в
Манеру игры невысокого и очень пластичного француза описать довольно тяжело; настоящий универсал, он каждый раз представал перед болельщиком в новом неожиданном виде: мог обыграть троих на фланге и вбежать в штрафную; отдать грамотную передачу верхом; отыграться с партнёром, выведя его на ударную позицию. Грубо говоря, скоростью принятия решений он напоминает Мбаппе, а невероятным хлёстким ударом из любой возможной позиции — Крауча. Главное, чем запоминается Папен, — неугасающий «инстинкт убийцы», он каждый раз находился в нужной для обострения позиции, за что был невероятно любим болельщиками Марселя.
Начав карьеру во втором французском дивизионе, нападающий довольно быстро зарекомендовал себя в качестве машины по забиванию голов. Год с «Брюгге» в чемпионате Бельгии (20 забитых мячей) лишь подтвердил безошибочность выбора скаутов «Олимпика». Новый сезон
Единственным отрицательным аспектом в, казалось бы, идеальном периоде карьеры французского нападающего стал проигранный по пенальти финал Кубка чемпионов с «Црвеной Звездой». Позже игрок вспоминал о нём как о самом трагичном эпизоде карьеры.
Тем не менее в тот же год Папен получает «Золотой мяч» и отправляется на повышение в «Милан». В Италии, однако, нападающий проигрывает конкуренцию сильнейшим игрокам своего времени. В «Милане» тех лет на его позиции феерично выступал Марко ван Бастен. Повлиял на частоту попадания в стартовый состав и лимит на легионеров. За два сезона Папен не стал основной фигурой, но всё же успел забить 31 мяч.
Закат яркой звезды начался с сезона-1993/1994. После не самого успешного второго года в Милане (Папен жаловался не только на игровое время, но и на оборонительный стиль команды, заставляющий его опускаться ниже) он уходит в «Баварию». Сказалась на карьере и болезнь дочери, которой футболист стал уделять всё свободное время. Забив в Германии всего шесть мячей, он вернулся во Францию, в команды рангом значительно ниже того великого «Марселя».
После окончания карьеры Папен посвятил себя помощи
Почему имя
— уровень французского чемпионата недооценивают, а в сильнейшем на тот момент итальянском первенстве форвард не закрепился;.
— не самая запоминающаяся игра за сборную. Поколение Папена смогло занять только третье место на чемпионате мира в Мексике, пропустив несколько Евро. На легендарный для Франции чемпионат-1998 форвард уже не попал. За сборную он успел сыграть 54 игры и забить 30 мячей;.
— Папен слишком мало лет провёл на высоком уровне. Сверкнув на протяжении 5−7 сезонов, форвард до обидного быстро потух, не успев засесть в памяти масс за пределами родной страны.
Разумеется, футболист не забыт. В России, например, его имя носит популярный фристайлер Денис Попков.
В памяти людей, заставших его игру,
Максим Слекишин