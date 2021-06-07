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11:28 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, сколько денег получил один из лидеров КПЛ для участия в еврокубках

В следующем туре команду ждет центральный матч.

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Футбольному клубу «Тобол» выделили дополнительные средства для участия в еврокубках. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Костанайцы финишировали на втором месте в прошлом сезоне КПЛ и завоевали путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций — новый турнир УЕФА, где также от Казахстана выступят «Астана» и «Шахтер».

«Акимат Костанайской области дополнительно выделил 600 млн тенге футбольному клубу “Тобол” для участия в еврокубках. “Сокращение” финансирования профессионального спорта в Казахстане из государственного бюджета, о котором так усердно твердили первые лица страны, в самом разгаре!».

Напомним, что в текущем чемпионате страны «Тобол» идет на втором месте, набрав 31 балл в 14 матчах. Следующую игру команда проведет на выезде с «Астаной» 13 июня.

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