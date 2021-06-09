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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вентспилс» исключен из еврокубков на семь лет по делу о коррупции

Латвийский клуб «Вентспилс» исключен из числа участников еврокубков на семь следующих сезонов, сообщает официальный сайт УЕФА 9 июня.

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Источник: AFP 2021

Такое решение принял дисциплинарный комитет организации.

Сообщается, что клуб признан виновным в нарушении статей регламента УЕФА, касающихся мошенничества, взяточничества и/или коррупции, а также нарушения целостности матчей и соревнований. Также были наказаны официальные лица клуба.

Администратор «Вентспилса» Николай Дякин получил четырехлетнюю дисквалификацию. Председатель правления клуба Адлан Шишканов отлучен от любой футбольной деятельности пожизненно. УЕФА также просит ФИФА распространить действие этих ограничительных мер по всему миру.

Ранее УЕФА дисквалифицировал российского арбитра Сергея Лапочкина на 10 лет. В 2018 году он не сообщил сотрудникам УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1). Игра состоялась 26 июля 2018 года.

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