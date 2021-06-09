УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

«После открытия дисциплинарного дела против “Барселоны”, “Ювентуса” и “Реала” за возможное нарушение правил УЕФА в связи с так называемым проектом “Суперлиги” апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — сообщает пресс-служба.

Ранее УЕФА и ФИФА получили официальное уведомление от Министерства юстиции Швейцарии о том, что они не могут принимать ответные меры против клубов, не покинувших число участников Европейской Суперлиги. Швейцарские судебные власти предостерегли обе международные футбольные организации от наложения санкций на «Барселону», мадридский «Реал» и «Ювентус».