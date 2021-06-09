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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

В УЕФА объяснили приостановление дела против клубов Суперлиги

УЕФА опубликовал заявление, в котором объяснил приостановление дисциплинарного дела против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» в связи с проектом Европейской Суперлиги.

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Источник: Reuters

«УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимым апелляционным органом решение о временной приостановке дисциплинарных разбирательств, возбужденных против “Барселоны”, “Ювентуса” и “Реала” за возможное нарушение правил в связи с так называемой “Суперлигой”.

УЕФА отмечает, что решение о временной приостановке разбирательства было принято апелляционным органом после официального уведомления, в одностороннем порядке направленного в УЕФА судебными органами Швейцарии. Решение было принято без ущерба для вопроса о возможности исполнения судебного постановления в Швейцарии. Опираясь на постановление суда, три упомянутых клуба стремились оградить себя от возможных дисциплинарных последствий, связанных с этим так называемым проектом “Суперлиги”.

УЕФА понимает, почему дисциплинарное производство необходимо временно приостановить, но сохраняет уверенность и будет продолжать отстаивать свою позицию во всех соответствующих юрисдикциях. УЕФА действовал в соответствии не только со своим уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенцией о правах человека и законодательством Швейцарии, начав независимое расследование поведения клубов, связанных с так называемой “Суперлигой”. УЕФА предпримет все необходимые шаги, чтобы апелляционный орган УЕФА имел возможность возобновить дисциплинарное разбирательство как можно скорее», — сообщает пресс-служба организации.

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