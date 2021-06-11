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15:24 (мск), источник: ТАСС

Бильбао из-за отмены матчей Евро получит право провести финал Лиги Европы

ТАСС, 11 июня. Испанский Бильбао получит право провести финал Лиги Европы и женской Лиги чемпионов. Об этом сообщает на своей странице в Twitter мэр города Хуан Мари Абурто.

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Источник: AP 2021

Также Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставит городу компенсацию в размере €1,3 млн.

Финальный матч Лиги Европы в 2022 году пройдет в Севилье, в 2023 — в Будапеште.

Бильбао в 2021 году должен был принять матчи чемпионата Европы по футболу, но не смог этого сделать из-за коронавирусных ограничений. В апреле УЕФА принял решение о переносе матчей чемпионата Европы в Севилью. На Олимпийском стадионе пройдут три матча группы Е с участием сборной Испании и встреча ¼ финала турнира.

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