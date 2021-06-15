«Кайрат» узнал соперника по старту в Лиге чемпионов

«Кайрат» попал в число сеяных команд. В качестве первого соперника ему достался «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

Первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6—7 июля , а ответные — 13—14 июля . При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Алматинцы первую встречу проведут на выезде.



Напомним, в прошлом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.