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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» узнал соперника по старту в Лиге чемпионов

Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Кайрат» попал в число сеяных команд. В качестве первого соперника ему достался «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

Первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 6—7 июля, а ответные — 13—14 июля. При необходимости назначаются дополнительное время и серия пенальти. Алматинцы первую встречу проведут на выезде.

Напомним, в прошлом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

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