«Кайрат» узнал соперника по старту в Лиге чемпионов
Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 15 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором примет участие алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» попал в число сеяных команд. В качестве первого соперника ему достался «Маккаби» (Хайфа, Израиль).
Первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут
Напомним, в прошлом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.