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14:17 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» сыграет с «Лудогорцем» в первом круге квалификации футбольной Лиги чемпионов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стартовых этапов квалификации футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» дважды сыграют с болгарским клубом «Лудогорец» из Разграда. Первая встреча состоится 6 или 7 июля в Болгарии, ответный поединок пройдет 13 или 14 июля в Солигорске. В случае успеха «Шахтер» продолжит выступление в квалификации главного турнира Старого Света. Солигорский клуб второй раз попробует свои силы в Лиге чемпионов. В сезоне-2006/2007 футболисты «Шахтера» выбыли после первого раунда квалификации, дважды уступив клубу «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины с одинаковым результатом 0:1 (дома и в гостях). В прошлом сезоне «Шахтер» играл в Лиге Европы и также сошел с дистанции после стартового поединка с клубом «Сфынтул Георге» из Молдовы.

В нынешнем сезоне неудачники стартового этапа чемпионской Лиги продолжат выступление во втором квалификационном раунде нового континентального турнира — Лиги конференций. Там же выступят еще три представителя Беларуси — борисовский БАТЭ, жодинское «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо». Своих соперников они узнают после завтрашней жеребьевки.

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