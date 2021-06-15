Солигорский «Шахтер» сыграет с «Лудогорцем» в первом круге квалификации футбольной Лиги чемпионов

Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» дважды сыграют с болгарским клубом «Лудогорец» из Разграда. Первая встреча состоится 6 или 7 июля в Болгарии, ответный поединок пройдет 13 или 14 июля в Солигорске. В случае успеха «Шахтер» продолжит выступление в квалификации главного турнира Старого Света. Солигорский клуб второй раз попробует свои силы в Лиге чемпионов. В сезоне-2006/2007 футболисты «Шахтера» выбыли после первого раунда квалификации, дважды уступив клубу «Широки Бриег» из Боснии и Герцеговины с одинаковым результатом 0:1 (дома и в гостях). В прошлом сезоне «Шахтер» играл в Лиге Европы и также сошел с дистанции после стартового поединка с клубом «Сфынтул Георге» из Молдовы.