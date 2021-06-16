Определились потенциальные соперники «Астаны», «Тобола» и «Шахтера» в новом турнире УЕФА

Сегодня, 16 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций, в котором примут участие три казахстанских клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

Так, костанайский «Тобол» попал в число несеяных команд и может сыграть одним из следующих соперников: «Хайдук» (Хорватия), «Воеводина» (Сербия), «Абердин» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), «Русенборг» (Норвегия).

«Астана» же оказалась в числе сеяных команд и ее потенциальными соперниками являются победители пар «Гагра» (Грузия) / «Сутьеска» (Черногория), «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) / «Влазния» (Албания), «Силекс» (Северная Македония) / «Петрокуб» (Молдавия), а также азербайджанская «Кешля» и греческий «Арис».

А карагандинский «Шахтер» может встретиться с одной из следующих команд: «Аполлон» (Кипр), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «Чукарички» (Сербия), «Стяуа» (Румыния) и «Ворскла» (Украина).

Матчи второго отборочного раунда Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля, лучшие по итогам двух противостояний выйдут в третий раунд.