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09:01 (мск), источник: Vesti.kz

Состав «Кайрата» оказался дороже первого соперника в Лиге чемпионов

Первую игру алматинцы проведут на выезде.

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Накануне в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой своего соперника узнал алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

Так, на старте турнира чемпион Казахстана сыграет с израильским «Маккаби» из Хайфы. Первая встреча пройдет 6—7 июля в Израиле, ответная — 13—14 июля в Алматы.

Согласно данным Transfermarkt, состав «Кайрата» оценивается в 20 миллионов евро, тогда как общая стоимость игроков «Маккаби» составляет 14,7 миллиона евро, что в полтора раза дешевле, чем у алматинского клуба.

Самым дорогим игроком «Кайрата» является польский полузащитник Яцек Гуральски, трансферная стоимость которого оценивается в 2,3 миллиона евро. В составе «Маккаби» самый высокий ценник у хавбека Нета Лави — 1,6 миллиона евро.

При этом в составе «Кайрата» присутствуют сразу четыре игрока, которые дороже игроков израильского клуба. Помимо Гуральски, это Дино Миканович (два миллиона евро), Раде Дугалич (1,7) и Нуралы Алип (1,7).

Напомним, в прошлом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана.

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