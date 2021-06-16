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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.

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В Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

«Кайрат» в случае победы над израильским «Маккаби» из Хайфы по итогам двух противостояний во втором раунде встретится с сербской «Црвеной Звездой» из Белграда. Матчи пройдут 20/21 и 27/28 июля.

Первая встреча алматинского клуба с «Маккаби» в рамках первого раунда пройдет 6—7 июля в Израиле, ответная — 13—14 июля в Алматы.

Напомним, что «Кайрат» встречался с «Маккаби» в квалификации Лиги Европы-2020/21. Единственный поединок, сыгранный в Израиле, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

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