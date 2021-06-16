Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Финляндия
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Турция
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Венгрия
Португалия
03
Футбол. Чемпионат Европы
15.06
Франция
Германия
10
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Украина
Македония
Все события
Фоторепортажи
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
14:00 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» узнал возможных соперников во втором круге квалификации ЛЧ

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 2-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» в первом раунде главного континентального турнира сыграет с болгарским клубом «Лудогорец» из Разграда.

Команда
Шахтер С

Первую встречу подопечные Романа Григорчука проведут 6 или 7 июля в гостях, а 13 или 14 июля примут соперников на своей арене.

Победитель этого противостояния во втором круге квалификации ЛЧ встретится с победителем матчей между северомакедонской «Шкендией» и словенским клубом «Мура».

Неудачники продолжат еврокубковый сезон во втором раунде Лиги конференций. Там выступят три представителя Беларуси — борисовский БАТЭ, жодинский «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо».

Читайте также
 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Кристина Асмус прокомментировала слухи о своем новом романе
Рекорды Роналду. Завершился первый тур группового этапа Евро
«Я не порноактриса». Где сейчас знаменитая болельщица сборной РФ
Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
«Дзюба больше весельчак-заводила». Есть ли в сборной РФ лидер
Боярский: Если сегодня Россия проиграет, Черчесов должен уйти
Кучеров оформил хет-трик из передач, «Тампа» догнала «Айлендерс»
Кержаков возглавит клуб РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь