«Шахтер» узнал возможных соперников во втором круге квалификации ЛЧ

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» в первом раунде главного континентального турнира сыграет с болгарским клубом «Лудогорец» из Разграда.

Команда Шахтер С

Первую встречу подопечные Романа Григорчука проведут 6 или 7 июля в гостях, а 13 или 14 июля примут соперников на своей арене.

Победитель этого противостояния во втором круге квалификации ЛЧ встретится с победителем матчей между северомакедонской «Шкендией» и словенским клубом «Мура».