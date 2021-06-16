«Шахтер» узнал возможных соперников во втором круге квалификации ЛЧ
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» в первом раунде главного континентального турнира сыграет с болгарским клубом «Лудогорец» из Разграда.
Первую встречу подопечные Романа Григорчука проведут 6 или 7 июля в гостях, а 13 или 14 июля примут соперников на своей арене.
Победитель этого противостояния во втором круге квалификации ЛЧ встретится с победителем матчей между северомакедонской «Шкендией» и словенским клубом «Мура».
Неудачники продолжат еврокубковый сезон во втором раунде Лиги конференций. Там выступят три представителя Беларуси — борисовский БАТЭ, жодинский «Торпедо-БелАЗ» и брестское «Динамо».