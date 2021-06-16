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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен соперник «Сочи» в квалификации Лиги конференций

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Футболисты «Сочи» встретятся с азербайджанским клубом «Кешля» во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА, сообщает официальный Telegram-канал Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций прошла в среду в швейцарском Ньоне.

Первый в своей истории еврокубковый матч «Сочи» проведет 22 июля на стадионе «Фишт», ответная встреча запланирована на 29 июля и пройдет в Азербайджане.

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