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16:14 (мск), источник: Газета.Ру

Булыкин о Сафонове в стартовом составе сборной: Черчесов разбирается во вратарской позиции

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом на второй матч группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Евро 2020
Группа B, 16.06.2021, 16:00

Финляндия0Россия1

С первых минут место в воротах нашей команды занял 22-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин воздержался от оценки такого решения тренерского штаба, заметив, что наставникам здесь виднее.

«Черчесов лучше разбирается во вратарской позиции. Сейчас он выбрал молодого вратаря — посмотрим, как у него получится сегодня. Ожидания от игры у меня, как и у всей страны, — победа нашей сборной над Финляндией. Жду хорошей и яркой игры как в атаке, так и в обороне.

Все будет зависеть от сегодняшней игры. И от этого будут строиться дальнейшие планы. Сейчас этот матч является центральным, от него будут делаться все выводы, — сказал Булыкин «Газете.Ru».

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