Булыкин о Сафонове в стартовом составе сборной: Черчесов разбирается во вратарской позиции

С первых минут место в воротах нашей команды занял 22-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин воздержался от оценки такого решения тренерского штаба, заметив, что наставникам здесь виднее.
«Черчесов лучше разбирается во вратарской позиции. Сейчас он выбрал молодого вратаря — посмотрим, как у него получится сегодня. Ожидания от игры у меня, как и у всей страны, — победа нашей сборной над Финляндией. Жду хорошей и яркой игры как в атаке, так и в обороне.
Все будет зависеть от сегодняшней игры. И от этого будут строиться дальнейшие планы. Сейчас этот матч является центральным, от него будут делаться все выводы, — сказал Булыкин «Газете.Ru».