Булыкин о Сафонове в стартовом составе сборной: Черчесов разбирается во вратарской позиции

«Черчесов лучше разбирается во вратарской позиции. Сейчас он выбрал молодого вратаря — посмотрим, как у него получится сегодня. Ожидания от игры у меня, как и у всей страны, — победа нашей сборной над Финляндией. Жду хорошей и яркой игры как в атаке, так и в обороне.