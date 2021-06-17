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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

В европейском клубе прознали о лидерах «Астаны» после жеребьевки Лиги конференций

Соперники встретятся на стадии второго раунда.

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«Астана» встретится с греческим «Арисом» на стадии второго квалификационного раунда Лиги конференций. Клуб из города Салоники на своем официальном сайте рассказал о лидерах казахстанского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

«Первая игра состоится на “Астана Арене” (искусственный газон), построенной в 2009 году и рассчитанной на 30 000 мест. Чемпионат Казахстана продолжается, и после 15 игр “Астана” идет на первом месте в таблице с 35 очками (10 побед и 5 ничьих). Первый соперник “Ариса” в Лиге конференций имеет европейский опыт, так как в сезоне-2015/16 участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов, тогда как в предыдущие годы стабильно играл на групповых этапах Лиги Европы. Звездой клуба является 27-летний нападающий сборной Армении Тигран Барсегян, забивший гол в отборочном матче Евро-2020 против Греции (3:2). Также в команде есть казахстанские лидеры — 28-летний защитник Абзал Бейсебеков и 25-летний нападающий Абат Аймбетов, который принадлежит самарским “Крыльям Советов”. В рядах “Астаны” есть и опытный 37-летний Антонио Рукавина, поигравший в “Боруссии” (Дортмунд), “Вильярреале” и “Партизане”. Лучшим бомбардиром клуба считается 33-летний хорват Марин Томасов (девять мячей)», — говорится в тексте.

Напомним, что первая встреча команд пройдет 22 июля в столице Казахстана, ответная состоится через неделю в Греции.

На этой стадии еврокубков также сыграют и другие клубы от Казахстана. «Тобол» встретится с хорватским «Хайдуком», а «Шахтер» — с румынской «Стяуа».

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