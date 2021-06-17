В Хорватии обеспокоены судьбой «Хайдука» в противостоянии с «Тоболом» в новом турнире УЕФА

«Любому клубу тяжело играть с казахстанскими командами в первых раундах еврокубков. В вашей стране матчи начинают играть еще в марте. Это значит, что они все в хорошей форме. К примеру, в Хорватии сезон стартует в середине июля. Команда будет сырой и не успеет войти в привычный ритм. В этом заключается главное преимущество казахстанских клубов. Отдельно нужно отметить затяжной перелет до Казахстана, который точно напугает любую, даже восточноевропейскую команду. Я не считаю “Хайдук” фаворитом в противостоянии с “Тоболом”. Соперник хорватов ведет борьбу за чемпионский титул и располагает прекрасным составом. Я думаю, что все это говорит в пользу казахстанского клуба», — отметил Рузич.