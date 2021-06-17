В Хорватии обеспокоены судьбой «Хайдука» в противостоянии с «Тоболом» в новом турнире УЕФА
Названо ключевое преимущество казахстанцев.
Названо ключевое преимущество казахстанцев.
Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Драко Рузич прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итоги жеребьевки второго отборочного раунда Лиги конференций, в рамках которого «Хайдук» встретится с костанайским «Тоболом». Эксперт объяснил, почему казахстанский клуб не является аутсайдером в этом противостоянии, и отметил его главное преимущество.
Первый матч команд состоится 22 июля в Хорватии, ответная игра через неделю пройдет в Казахстане.
«Любому клубу тяжело играть с казахстанскими командами в первых раундах еврокубков. В вашей стране матчи начинают играть еще в марте. Это значит, что они все в хорошей форме. К примеру, в Хорватии сезон стартует в середине июля. Команда будет сырой и не успеет войти в привычный ритм. В этом заключается главное преимущество казахстанских клубов. Отдельно нужно отметить затяжной перелет до Казахстана, который точно напугает любую, даже восточноевропейскую команду. Я не считаю “Хайдук” фаворитом в противостоянии с “Тоболом”. Соперник хорватов ведет борьбу за чемпионский титул и располагает прекрасным составом. Я думаю, что все это говорит в пользу казахстанского клуба», — отметил Рузич.
Напомним, что на этой стадии еврокубков также сыграют и другие клубы от Казахстана. «Астана» встретится с греческим «Арисом», а «Шахтер» — с румынской «Стяуа».
Лига конференций — это новый клубный турнир, проводимый под эгидой УЕФА.