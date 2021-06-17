Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок. А видео с Черчесовым стало мемом
Теперь продукцию спонсоров Евро на
Теперь продукцию спонсоров Евро на
Один из главных трендов Евро-2020 — перемещение бутылок на
В Сети даже были новости о том, что поступок Роналду принес американской компании убытков на 4 миллиарда долларов, что на самом деле не было связано с жестом Криштиану. Это было плановым падением акций — 14 июня корпорация выплачивала дивиденды.
Но жест Роналду завирусился. Затем Поль Погба не захотел отвечать на вопросы с бутылкой пива в кадре. Француз (он мусульманин) осторожно убрал ее под стол.
А новая звезда сборной Италии Локателли заменил бутылки газировки в кадре рядом с микрофоном на бутылку воды.
Мощно выступил Станислав Черчесов: перед игрой с Финляндией он открыл бутылку колы, воспользовавшись другой бутылку. Тренер эффектно утолил жажду, а видео с его жестом стало вирусным.
Компания позже выступила с заявлением и отметила, что «у каждого свои предпочтения в напитках», добавив, что у всех разные «вкусы и потребности».
А сегодня включился и УЕФА, который защищает рекламные контракты и просит игроков и тренеров уважать их.
«УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского», — заявили организаторы Евро.
По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.
К примеру, на ЧМ-2018 в России
Что касается инцидентов на Евро-2020, то в УЕФА не будут наказывать Роналду и Погба. Это дело федераций. При этом Каллен не исключает, что если тренд с бутылками продолжится и к УЕФА не прислушаются, то последуют наказания.
«У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили им об их обязательствах, но, конечно, санкции всегда возможны», — сказал он.
От всей этой истории с бутылками больше всех хайпа получил Черчесов: видео с его открыванием колы только в
В Сети на жест Роналду реагируют в основном шутками.
Или напоминает, что Кришитину любит пить воду, обыгрывая фамилию Дринкуотера:
Патрис Эвра троллит друзей:
Андрей Ярмоленко вспоминает Роналду и готов к сотрудничеству:
Сборная России тоже шутит: