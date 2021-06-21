Президент «Барселоны» — о Суперлиге: «Проект жив. Мы не будем извиняться перед УЕФА»

«Мы говорили с другими клубами, и и нам нравится то, что было предложено, но мы сказали им, что наши члены должны будут одобрить вступление на следующей ассамблее. Было логично организовать голосование до 30 июня. Но сейчас, поскольку такого формата не существует, я не буду просить вас голосовать. Но проект жив, я настаиваю. Мы все еще пытаемся начать диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться за попытку организовать турнир. Мы не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим быть хозяевами своей судьбы. По крайней мере, пока я президент.



УЕФА пригрозил нам штрафами и исключением из Лиги чемпионов. Время доказало нашу правоту. Сейчас они приостановили дисциплинарный процесс и зарегистрировали нас для участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Английские клубы были движущей силой Суперлиги, и они испугались давления со стороны УЕФА. Думаю, они сожалеют о выходе из проекта, видя, как УЕФА отступил от своих угроз.



Мы делаем это, потому что любим футбол, и потому что сейчас футбол находится в сложной ситуации. Государственные клубы могут делать гораздо более привлекательные предложения, чем мы, и они продолжают инвестировать. Молодые люди предпочитают привлекательные игры и аудитория падает, поэтому денег становится меньше. Мы хотим, чтобы это было самое привлекательное соревнование в мире. Мы приглашаем УЕФА и лиги поговорить об этом», — цитирует Лапорту ESPN.