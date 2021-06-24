УЕФА отменил правило выездного гола в Еврокубках

«Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Несмотря на отсутствие единства мнений, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила».

Александер Чеферин президент УЕФА