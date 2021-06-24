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16:36 (мск), источник: Life.ru

УЕФА отменил правило выездного гола в Еврокубках

Оно было введено еще в середине 60-х годов прошлого века.

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Источник: AP 2021

Исполком УЕФА принял решение об отмене правила выездного гола в еврокубках, начиная с сезона-2021/2022.

Во время загрузки произошла ошибка.

В случае, если в двухматчевой серии команды забьют одинаковое количество голов, будет сыграны два тайма дополнительного времени по 15 минут. Если и они не выявят победителя, то будет серия пенальти.

Кроме того, количество забитых мячей в гостях больше не будет критерием для определения рейтинга и мест команд на групповом этапе при равном количестве очков. Однако из числа дополнительных критериев голы в гостях исключены не будут.

«Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Несмотря на отсутствие единства мнений, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила».
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