Губерниев раскритиковал решение УЕФА об отмене правила выездного гола

«Теперь футболисты будут больше думать об обороне. Это повлияет на зрелищность матча. На мой взгляд, все было идеально. Складывается ощущение, что футболом руководят не спортсмены. Не знаю, зачем это нужно. С выездным голом всегда было интересно и драматично. Это все шло с истоков. Я не согласен с таким решением», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».