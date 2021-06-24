Губерниев раскритиковал решение УЕФА об отмене правила выездного гола
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение УЕФА об отмене правила выездного гола.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение УЕФА об отмене правила выездного гола.
Отмена данного правила вступает в силу с квалификации клубных турниров под эгидой организации с сезона-2021/22.
«Теперь футболисты будут больше думать об обороне. Это повлияет на зрелищность матча. На мой взгляд, все было идеально. Складывается ощущение, что футболом руководят не спортсмены. Не знаю, зачем это нужно. С выездным голом всегда было интересно и драматично. Это все шло с истоков. Я не согласен с таким решением», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Отметим, что данное правило действовало в матчах европейских турниров с 1965 года. Согласно ему, при равенстве забитых мячей преимущество получала команда, забившая больше голов в гостях.