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16:31 (мск), источник: Газета.Ру

Юран: с отменой правила выездного гола выигрывают все

Известный футболист и тренер, наставник «СКА-Хабаровска» Сергей Юран приветствовал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой.

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Источник: РИА "Новости"

Юран убежден, что это положительно скажется на игре.

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— Думаю, футбол от этого выиграет. Зачастую, когда команды проводят домашние ответные игры, они играют менее зрелищно, учитывая возможные выездные мячи. Они стараются играть от обороны, в вязкий футбол, потому что у них есть гандикап. Поэтому отмена выездного гола — правильное решение.

Игра станет более открытой. Когда команда играет на выезде и забивает, ее устраивает в домашней игре определенный результат. И тренер строит игру, минимизируя риски, чтобы не пропустить. Поэтому часто получаются менее зрелищными. И подоплека очевидна: нужно, чтобы и домашние команды играли на победу, — сказал Юран «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что игра станет интереснее и для болельщиков. По мнению Юрана, возможность увидеть дополнительное время и серию пенальти для них важна.

— В совокупности моментов надо учитывать и интерес болельщиков — это особые моменты, другое напряжение, другое зрелище. Когда продлевается игра, получается больше страсти. И в сумме, мне кажется, от этого выигрывают все, — подвел итог Сергей Юран.

Согласно новым правилам, в случае равенства мячей в двухматчевом противостоянии будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут, а также, в случае необходимости, серия пенальти. Новый регламент вступит в силу начиная с сезона-2021/22.

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