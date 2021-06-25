Юран: с отменой правила выездного гола выигрывают все

Юран убежден, что это положительно скажется на игре.

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— Думаю, футбол от этого выиграет. Зачастую, когда команды проводят домашние ответные игры, они играют менее зрелищно, учитывая возможные выездные мячи. Они стараются играть от обороны, в вязкий футбол, потому что у них есть гандикап. Поэтому отмена выездного гола — правильное решение.

Игра станет более открытой. Когда команда играет на выезде и забивает, ее устраивает в домашней игре определенный результат. И тренер строит игру, минимизируя риски, чтобы не пропустить. Поэтому часто получаются менее зрелищными. И подоплека очевидна: нужно, чтобы и домашние команды играли на победу, — сказал Юран «Газете.Ru».

Специалист подчеркнул, что игра станет интереснее и для болельщиков. По мнению Юрана, возможность увидеть дополнительное время и серию пенальти для них важна.

— В совокупности моментов надо учитывать и интерес болельщиков — это особые моменты, другое напряжение, другое зрелище. Когда продлевается игра, получается больше страсти. И в сумме, мне кажется, от этого выигрывают все, — подвел итог Сергей Юран.