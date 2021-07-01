«Ювентус» получил право на выступление в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге

ТАСС, 1 июля. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» получил право на участие в предстоящем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщил президент клуба и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли, комментарий которого приводит пресс-служба «Ювентуса».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил дело в отношении клубов — основателей Суперлиги: «Ювентуса», а также испанских «Барселоны» и «Реала».

«Мы получили письмо, в котором нам одобрили участие в Лиге чемпионов. Я еще раз хочу заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения европейского футбола. Мы не боимся угроз и уверены в своих юридических действиях», — сказал Аньелли.