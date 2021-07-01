«Ювентус» получил право на выступление в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге
Ранее УЕФА приостановил дело в отношении клубов — основателей Суперлиги.
Ранее УЕФА приостановил дело в отношении клубов — основателей Суперлиги.
ТАСС, 1 июля. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» получил право на участие в предстоящем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщил президент клуба и
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил дело в отношении клубов — основателей Суперлиги: «Ювентуса», а также испанских «Барселоны» и «Реала».
«Мы получили письмо, в котором нам одобрили участие в Лиге чемпионов. Я еще раз хочу заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения европейского футбола. Мы не боимся угроз и уверены в своих юридических действиях», — сказал Аньелли.
19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.