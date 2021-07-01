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17:15 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» получил право на выступление в Лиге чемпионов, несмотря на участие в Суперлиге

Ранее УЕФА приостановил дело в отношении клубов — основателей Суперлиги.

ЮвентусЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 1 июля. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» получил право на участие в предстоящем сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщил президент клуба и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли, комментарий которого приводит пресс-служба «Ювентуса».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил дело в отношении клубов — основателей Суперлиги: «Ювентуса», а также испанских «Барселоны» и «Реала».

«Мы получили письмо, в котором нам одобрили участие в Лиге чемпионов. Я еще раз хочу заявить о нашей готовности к диалогу для улучшения европейского футбола. Мы не боимся угроз и уверены в своих юридических действиях», — сказал Аньелли.

19 апреля английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью командами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

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