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22:12 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» проиграл «Лудогорцу» на старте квалификации Лиги чемпионов

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» проиграли болгарскому «Лудогорцу» со счетом 0:1 в первом матче квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лудогорец
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Сегодня в Разграде чемпионы Беларуси были вынуждены в основном обороняться. Хозяева поля имели преимущество на протяжении всей встречи, но долгое время защитники и голкипер «Шахтера» Александр Гутор отражали все атаки соперников. Однако на второй компенсированной минуте второго тайма хозяева все же забили победный мяч — фланговую атаку точным ударом завершил Калу Оливейра-Соуза.

Ответный поединок состоится 13 июля в сербском Белграде. Победитель двухраундовой дуэли чемпионов Беларуси и Болгарии во втором круге квалификации сыграет с лучшей командой пары «Шкендия» (Северная Македония) — «Мура» (Словения). Их первая встреча в Скопье завершилась минимальной победой словенского клуба — 1:0. Неудачники первого круга квалификации главного континентального турнира продолжат выступление в Лиге конференций.

Результаты других поединков стартового квалификационного раунда ЛЧ:

  • «Флора» (Таллинн, Эстония) — «Хибирнианс» (Паола, Мальта) — 2:0.
  • «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — «Приштина» (Косово) — 3:0.
  • ХИК (Хельсинки, Финляндия) — «Будучность» (Подгорица, Черногория) — 3:1.
  • «Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Линфилд» (Белфаст, Северная Ирландия) — 3:1.
  • «Клуж» (Румыния) — «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) — 3:1.
  • «Фола» (Эш, Люксембург) — «Линкольн» (Гибралтар) — 2:2.
  • «Буде» (Норвегия) — «Легия» (Варшава, Польша) — 2:3.
  • «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — «Нефтчи» (Баку, Азербайджан) — 1:2.
  • «Слован» (Братислава, Словакия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия) — 2:0.
  • «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Валюр» (Исландия) — 3:2.
  • «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) — 1:1.
  • «Мальме» (Швеция) — «Рига» (Латвия) — 1:0.
  • «Теута» (Албания) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — 0:4.
  • Ответные встречи пройдут 13 и 14 июля.
Лудогорец
1:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
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