«Шахтер» проиграл «Лудогорцу» на старте квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в Разграде чемпионы Беларуси были вынуждены в основном обороняться. Хозяева поля имели преимущество на протяжении всей встречи, но долгое время защитники и голкипер «Шахтера» Александр Гутор отражали все атаки соперников. Однако на второй компенсированной минуте второго тайма хозяева все же забили победный мяч — фланговую атаку точным ударом завершил Калу Оливейра-Соуза.
Ответный поединок состоится 13 июля в сербском Белграде. Победитель двухраундовой дуэли чемпионов Беларуси и Болгарии во втором круге квалификации сыграет с лучшей командой пары «Шкендия» (Северная Македония) — «Мура» (Словения). Их первая встреча в Скопье завершилась минимальной победой словенского клуба — 1:0. Неудачники первого круга квалификации главного континентального турнира продолжат выступление в Лиге конференций.
Результаты других поединков стартового квалификационного раунда ЛЧ: