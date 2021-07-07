«Шахтер» проиграл «Лудогорцу» на старте квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в Разграде чемпионы Беларуси были вынуждены в основном обороняться. Хозяева поля имели преимущество на протяжении всей встречи, но долгое время защитники и голкипер «Шахтера» Александр Гутор отражали все атаки соперников. Однако на второй компенсированной минуте второго тайма хозяева все же забили победный мяч — фланговую атаку точным ударом завершил Калу Оливейра-Соуза.