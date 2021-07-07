Нуралы Алип спас «Кайрат» от поражения в первом матче Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Самми Офер» в Хайфе и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились хозяева, когда на 45-й минуте отличился Омер Ацили, который прошел двух защитников кайратовцев, отыгрался с Мохаммадом Абу-Фани и пробил точно по цели. Гости на это ответили голом Нуралы Алипа на 76-й минуте — Небойша Косович подал с углового, после чего казахстанский защитник головой переправил мяч в ворота.

Стоит сказать, что «Кайрат» мог забить еще в первом тайме, когда на 7-й минуте Вагнера Лава вывели на ударную позицию после отбора в середине поля, но бразилец перекидывая вратаря пробил выше ворот. Буквально тут же Хосе Канте зарядил в перекладину, но сделал это из-за положения «вне игры».

А перед самым перерывом Вагнер Лав хорошо откликнулся на передачу из глубины поля и в касание переправлял в ворота мяч, который прошел рядом со штангой. Момент он упустил уже при счете 0:1.

При этом и хозяева простили «желто-черных». На 27-й минуте Годсвей Донье убежал к владениям Стаса Покатилова, но вратарь алматинцев спас команду, приняв удар на себя.

До финального свистка «Кайрат» мог вырвать победу, но игрокам немного не хватило везения в завершающей фазе атак.