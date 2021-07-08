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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

«В игре “Маккаби” есть изъяны». Эксперт — о первом матче «Кайрата» в Лиге чемпионов

Израильский «Маккаби» (Хайфа) — проходимый для «Кайрата» соперник в квалификации Лиги чемпионов, считает казахстанский специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он выразил надежду на общий успех в этом противостоянии и предостерег алматинцев, назвав сильные стороны оппонента.

Кайрат
Маккаби ХайфаЛига чемпионов: таблица и календарь
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«Игра была ничейная, это — справедливый результат. «Маккаби» оказался не совсем готовым. Но было видно, что соперник «Кайрата» — мастеровитый клуб, где есть технически оснащенные футболисты, но им не хватало взаимопонимания.

Здесь надо отметить и «Кайрат», который имел стопроцентные моменты, но, к сожалению, не использовал их. Тем не менее порадовало, что ребята сумели дожать соперника и вырвать ничью.

Игра в Алматы будет совсем другая. Здесь многое зависит от тренерского искусства Кекера. Команды друг друга знают, наверняка будут еще тщательнее эту неделю анализировать слабые и сильные стороны соперников. Противостояние еще не закончилось, шансы на успех 50 на 50.

«Кайрату» стоит опасаться того, что игроки израильской команды индивидуально очень неплохие. Но в игре израильтян есть изъяны, которыми можно воспользоваться. Это абсолютно проходимый клуб.

Я думаю, что УЕФА правильно отменил правило выездного гола. Гол за два на выезде уже изживает себя. Так интереснее будет смотреть следующий матч, где оба клуба будут играть на победу.

Мы можем увидеть и дополнительные таймы и серию пенальти — все, что нравится болельщикам", — заявил Есмагамбетов.

Напомним, матч в Хайфе завершился вничью — 1:1. Ответный поединок пройдет в Алматы 14 июля. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Маккаби Хайфа
1:1
Первый тайм: 0:0
Кайрат
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