Солигорский «Шахтер» проиграл «Лудогорцу» и вылетел из квалификации Лиги чемпионов
Во втором матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов белорусский «Шахтер» Солигорск проиграл болгарскому «Лудогорцу».
Во втором матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов белорусский «Шахтер» Солигорск проиграл болгарскому «Лудогорцу».
Встреча проходила на стадионе «Чукарички» в Белграде (Сербия) и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий «Лудогорца» Кирилл Десподов. «Лудогорец», победивший и в первой встрече (1:0), прошёл во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится со словенской «Мурой».
Теперь «Шахтеру» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций предстоит встретиться с люксембургской «Фолой».
Результаты других матчей квалификации Лиги чемпионов:
«Шемрок Роверс» (Ирландия) — «Слован» (Словакия) — 2:1.
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Жальгирис» (Литва) — 1:2.
«Будучность» (Черногория) — ХИК (Финляндия) — 0:4.
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «ЧФР Клуж» (Румыния) — 2:1 (после д.в.).