Гол Вагнера Лава помог «Кайрату» обыграть «Маккаби» Х и пройти во 2-й раунд отбора ЛЧ

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счёт открыл форвард «Кайрата» Вагнер Лав, выступавший за московский ЦСКА. Преимущество казахстанцев увеличил полузащитник Айбол Абикен. В добавленное время красную карточку получил сначала защитник «Кайрата» Сергей Кейлер, а затем и полузащитник израильской команды Али Мохамед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/B8dCVcKaCSQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.