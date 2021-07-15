Сколько заработал «Кайрат» за выход во второй раунд Лиги чемпионов

На старте турнира «Кайрат» по сумме двух матчей обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы с общим счетом 3:1 (1:1, 2:0).

За участие в первом раунде алматинский клуб заработал около 331 000 долларов. За предстоящее участие во втором раунде «Кайрат» получит еще около 450 000 долларов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/B8dCVcKaCSQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Первый матч команды проведут 21 июля в Алматы, а ответный — 28 июля в Белграде.