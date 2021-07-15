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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько заработал «Кайрат» за выход во второй раунд Лиги чемпионов

Стало известно, сколько заработал алматинский «Кайрат» за выход во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

КайратЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

На старте турнира «Кайрат» по сумме двух матчей обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы с общим счетом 3:1 (1:1, 2:0).

За участие в первом раунде алматинский клуб заработал около 331 000 долларов. За предстоящее участие во втором раунде «Кайрат» получит еще около 450 000 долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Кайрат» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Первый матч команды проведут 21 июля в Алматы, а ответный — 28 июля в Белграде.

Победа над «Црвеной Звездой» гарантирует «Кайрату» минимум место в группе Лиги конференций, а также дает шанс побороться за группу Лиги Европы. В случае поражения алматинцы перейдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы, откуда могут вылететь в четвертый раунд Лиги конференций.

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